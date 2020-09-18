Пятница, 18 Сентября 2020 12:31

АрмИнфо.Новоизбранный судья Конституционного суда Ерванд Хундкарян сообщил, что складывает с себя полномочия главы Кассационного суда Армении.

В своем заявлении Хундкарян отметил, что согласно закону не может быть судей КС и главой Кассационного суда одновременно.

<Таким образом, хочу сообщить, что складываю с себя полномочия главы Кассационного суда, а также члена палат гражданской и административной палаты Кассационного суда. Прекращаю свое членство в Союзе судей Армении, одновременно с этим отказываюсь от должности председателя союза. Я ухожу в отставку с поста председателя правления Академии юстиции РА и члена правления>,- подчеркнул Хундкарян.

Последний также отметил, что благодатен Общему собранию судей за то, что выдвинуло его на должность судьи КС, и парламенту Армении за доверие.

Сегодня же в Национальном Собрании Армении состоялась присяга новоизбранного судьи Конституционного суда. <Я постараюсь доказать, что достоин оказаться на данной должности и работать в сфере конституционного права Армении. Постараюсь оправдать свое соответствие данной работе не словом, а делом>,- подчеркнул он.

Отметим, что 15 сентября парламент Армении избрал троих судей КС. Эдгара Шатиряна, Ерванда Хундкаряна и Артура Вагаршяна. Вагаршян и Шатирян вчера приняли присягу.