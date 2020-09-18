Пятница, 18 Сентября 2020 12:13

АрмИнфо. Армянский центр при церкви Св. Григория Просветителя в Сан-Франциско, штат Калифорния подвергся нападению.

Как передает <Аспарез>, в результате поджога центру был нанесен серьезный материальный ущерб. "Попечительство церкви Св. Григор Лусаворич и руководство общины, в сотрудничестве с пожарными и правоохранительными органами американского города, будут последовательны в раскрытии нападения на почве национальной ненависти", - сообщает источник.

Стоит заметить, что подобные нападения на армянские здания и культурные памятники в разных уголках мира стали не редкостью после боестоклновений на армяно- азербайджанской госгранице в июле текущего года. Сообщения о нападениях и актах вандализма поступали из США, России, Германии, Франции и ряда других городов.