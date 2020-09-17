Четверг, 17 Сентября 2020 19:09

АрмИнфо. Новым руководителем армянского офиса Агентства США по международному сотрудничеству назначен Дэвид Хоффман (David Hoffman). Об этом на сегодняшней встрече с министром образования, науки, культуры и спорта РА Араиком Арутюняном заявила глава армянского офиса USAID Дебора Гризер, завершающая свою миссию в Армении.

Известно, что Хоффман до недавнего времени работал в Грузии. В 2012 - 2013 гг он являлся региональным директором по развитию демократии Агентства США по международному развитию (USAID) в Средней Азии. Ранее работал в составе миссии USAID в Афганистане. Занимался вопросами демократизации и управления. Окончил бакалавриат Стенфордского университета по международным отношениям и докторантуру Калифорнийского университета.