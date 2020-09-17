Четверг, 17 Сентября 2020 16:40

АрмИнфо.По американской инициативе состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко с послом США в РФ Джоном Салливаном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в ходе беседы основное внимание было уделено последним событиям в Белоруссии, а также ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов.