Четверг, 17 Сентября 2020 16:29

АрмИнфо.Российский фактор в последних событиях в Беларуси чересчур переоценен. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик Вадим Дубнов.

"В то же время, визит Лукашенко к Путину, его обращение к России, на мой взгляд, исключительно грамотный и вполне логичный шаг. Тем самым он пытается придать внутриполитическим событиям в Беларуси определенный геополитический окрас. Сейчас белорусы требуют исключительно его ухода, уклоняясь от политических, тем более геополитических акцентов", - подчеркнул он.

Меж тем, в случае если Лукашенко удастся изменить содержание лозунгов и транспарантов на улицах Минска, тем самым, согласно аналитику, ему удастся склонить на свою сторону антизападные, пророссийско-антимайданные силы. Согласно Дубнову, белорусский президент сейчас гнет именно эту линию. По его прогнозам, это немного улучшит его позиции, однако, принципиального воздействия на его политическую судьбу не окажет.

Дальнейшие действия Москвы в отношении Беларуси, согласно Дубнову, диктуются политической логикой. Вмешиваться в ситуацию Россия не может, не должна и не будет, поскольку на дворе не 2014 год, а Беларусь - не Крым, причем не только политически, но и географически. По его оценкам, Крым находился в состоянии неопределенности между Западом и Россией. Меж тем, Беларусь граничит с тремя натовскими странами, Украиной и РФ, что ведет к большим рискам в случае вмешательства.

"Однако, существует и далекий от логики вариант развития событий. И мы не имеем права пренебрегать и подобным сценарием. В нашей элите есть достаточное число людей, ошибочно именуемых безумцами. В реальности эти люди далеки от безумств, имеют свою логику, свои дивиденды и потому отнюдь не прочь сценария обострения ситуации. В любом случае я считаю более вероятным все-таки первый, логический сценарий", - отметил он.

Комментируя степень вероятности экспорта белорусского сценария в

Россию, о которой все последние недели твердит президент Лукашенко,

Дубнов оценил подобные прогнозы как преувеличенные. "Не думаю, что

белорусский сценарий каким-либо образом повлияет на ситуацию в

России. Особенно на фоне того как в Хабаровске люди, выступающие против власти, параллельно избирают губернатора от "Единой России". Таким образом, российская логика несколько отличается от белорусской и особого оптимизма не внушает", - подытожил Дубнов.