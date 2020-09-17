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 Четверг, 17 Сентября 2020 16:28
Давид Степанян

Глава ОС: Кочарян и Саргсян пытаются воспользоваться оппозиционным вакуумом

Глава ОС: Кочарян и Саргсян пытаются воспользоваться оппозиционным вакуумом

АрмИнфо. Совместная борьба Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна против революции и его лидера - Никола Пашиняна отнюдь не отменяет их застарелого соперничества между собой. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении Степан Сафарян, комментируя появившуюся в СМИ информацию об объединении двух экс-президентов в борьбе с действующей властью.

"Кочарян не может простить РПА сдачи власти революции, что завело в тупик не только РПА и Саргсяна, но и его самого и многих других. Впрочем, они боролись между собой задолго до того весьма интересными методами, более всего умещающимися в рамки понятия гибридная война. К примеру, посредством партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, или раз от разу выдвигая на президентских выборах Арама Арутюняна, чтобы он критиковал Сержа Саргсяна и т.д. И я не думаю, что сейчас многое изменилось", - подчеркнул Сафарян.

При этом, для Москвы Кочарян в сравнении с Саргсяном, по оценкам Сафаряна, является более приемлемым партнером. В первую очередь учитывая, что, будучи президентом, Саргсян время от времени пытался противодействовать намерениям Кремля проглотить суверенитет Армении или его самого. В отличие от Кочаряна никогда и ни в чем не отказывавшего России в течение всех 10-ти лет своего президентства.

Информационный шум вокруг Кочаряна и Саргсяна глава ОС обуславливает наличием связанной с ними реальной повестки. Повестки, как считает глава общественного совета, исключительно уголовной, которую оба бывших президента всеми силами пытаются политизировать с целью собственной защиты, с целью <спасения собственной шкуры>.  В этом свете, Сафарян с сожалением отметил, что новым политическим силам пока что не удается сформировать реальную альтернативную повестку по укреплению итогов революции. Соответственно, виновны в этом, а также в попытках Кочаряна и Саргсяна представить себя политиками, исключительно эти самые силы.

"Развивать в сегодняшней Армении оппозиционную деятельность стало очень легко.  Свобода слова, свобода СМИ, свобода демократии, отсутствовавшие в кочаряновские и саргсяновские времена. Оппозиции необходимо найти способ донесения до граждан своих мыслей, повестки, идей. Критика постреволюционной ситуации должна быть содержательной, обоснованной, аргументированной, соответственно, убедительной. А не смешной, как сегодня, к примеру, в виде упрека Пашиняну, осмелившемуся сесть на лошадь в условиях нерешенности карабахской проблемы. Всего этого в Армении сегодня нет. К сожалению", - подытожил Сафарян. 

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