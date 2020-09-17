Четверг, 17 Сентября 2020 15:31

АрмИнфо. Жители улицы Райниса ереванской общины Канакер-Зейтун, пострадавшие от взрыва газового баллона, получат жилищные сертификаты. Решение об этом принято на заседании правительства РА 17 сентября.

По словам временно исполняющего обязанности председателя комитета градостроения РА Армена Гуларяна, жилищные сертификаты пострадавшим будут выданы по метражу из расчета средней цены на жилье в районе столичной общины Канакер-Зейтун, где произошел инцидент. Каждый пострадавший получит по 330 тысяч драмов за каждый квадратный метр утраченного жилья.

Напомним, что взрыв газа произошел 26 августа в одной из пятиэтажек на улице Райниса в столичном административном районе Канакер -Зейтун. Обрушился целый подъезд, один человек погиб. Еще несколько получили ранения. Все пострадавшие семьи были на одну неделю размещены в гостиницах за счет госбюджета (большинство воспользовалось этим правом), а затем государство на месяц оплатило им аренду квартир в том же районе города.