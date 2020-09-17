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 Четверг, 17 Сентября 2020 15:17
Ани Мшецян

Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем

Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем

АрмИнфо.Думаю, настало время четко зафиксировать в Конституции, что люди, имеющие серьезные психологические проблемы, не должны иметь возможности занимать высокие государственные должности. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава партии <Процветающая Армения> (ППА) Гагик Царукян. Царукян отметил, что такие люди, находясь на высоких должностях, ставят под угрозу страну и безопасность граждан.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook написал, что сложно не согласиться с министром образования и науки Араиком Арутюняном, который накануне в парламенте заявил, что помнит факт изнасилования в биографии Царукяна: <Новые образовательные стандарты научат <группу котайкцев> уважать ближних и церковь, сдерживать свои гормоны, благодаря чему в церквях больше не будет сексуальных преступлений>.

Пашинян парировал Царукяну: <Будучи сержантом милиции, под предлогом показать церковь, на ее же территории ты  насилуешь и грабишь женщин . А сейчас ты занимаешься защитой национальных ценностей и национальной идентичности. Воистину, это деятельность <во благо нации>.

Напомним, что в 1979 году Гагик Царукян был осужден за изнасилование. После заявления Царукяна о том, что правительство страны должно уйти в отставку, скриншоты данного уголовного дела появились в газете <Айкакан Жаманак>, которой руководит супруга премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян. Напомним, что 22 года спустя в 2001 году Царукян, уже будучи олигархом, был оправдан. 

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