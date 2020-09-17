Четверг, 17 Сентября 2020 12:55

АрмИнфо.Ситуация с коронавирусом в Армении несколько успокаивает, заявил 17 сентября на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, за последний месяц за исключением одного дня в стране ежедневно регистрируется менее 200 новых случаев заболеваемости COVID-19. При этом, значительно возросло количество тестирований.

К примеру, накануне было проведено 4319 тестирований против 4135 днем ранее. Премьер-министр напомнил, что в самый сложный период тестировалось менее 3 тысяч граждан. Никол Пашинян указал и на возросшее количество скоплений людей, что, по его мнению, связано с началом нового учебного года. Как правило, продолжил он, движение школьников является одним из самых массовых.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения РА Анаит Аванесян отметила, что количество подтвержденных случаев продолжает оставаться на достаточно высоком уровне по той простой причине, что значительно возросло количество тестирований. Озабоченность Министерства здравоохранения вызывает процент выявления COVID-19, который составляет 7%. Этот рост обусловлен активизацией до учебного процесса - приобретение школьных принадлежностей и аксессуаров, возвращение из домов отдыха и т.д. До 15 сентября, когда открылись школы, наблюдалась активность граждан. В течение ближайших двух недель станет понятна ситуация в результате возобновления школьного процесса. Несмотря на прекращение режима чрезвычайного положения, тем не менее, те ограничения, которые действуют, необходимо строго поддерживать. Придерживаясь этих норм и правил, можно будет остановить тенденцию к росту заболеваемости, чтобы осенью не было резкого всплеска, что вновь может привести к напряжению в системе здравоохранения.

Никол Пашинян, продолжая тему, подчеркнул, что на сегодняшний день имеется один доказанный механизм борьбы - это ношение масок. И этому

механизму необходимо строго следовать. Важно также быть последовательными в борьбе с коронавирусом. Он призвал полицию применять в отношении нарушителей самые строгие меры, придерживаясь в то же время законности и соблюдения прав граждан. Премьер-министр подчеркнул, что в нынешних условиях невозможно законсервировать экономику и необходимо идти параллельными шагами - развитием экономики и борьбой с вирусом. Те страны, которые пошли по пути жестких ограничений, и достигли в этом вопросе определенных успехов, сегодня столкнулись с серьезнейшими проблемами в экономике.

Отметим, что в Армении за прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека - 84-летняя женщина и 66-летний мужчина, у которых были сопутствующие хронические заболевания. Накануне не было зафиксировано случаев смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. За истекшие сутки зафиксировано 295 новых случаев коронавируса, выздоровели 162 пациента, было проведено 4 319 тестов.

По положению на утро 17 сентября, в Армении зафиксированы 46 671 подтвержденных случаев коронавируса. От COVID-19 скончались 925 человек, вылечился 42231 пациент.