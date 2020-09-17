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 Четверг, 17 Сентября 2020 12:54
Ани Мшецян

Новоизбранные судьи Конституционного суда в парламенте приняли присягу

Новоизбранные судьи Конституционного суда в парламенте приняли присягу

АрмИнфо.Сегодня утром в Национальном Собрании Армении состоялась присяга новоизбранных судей Конституционного суда. Об этом сообщает парламентский корреспондент АрмИнфо.

Первым присягу принял выдвинутый президентом кандидат Артур Вагаршян. Однако, последний вначале выступил с короткой речь. Вагаршян поблагодарил президента Армении за то, что последний выдвинул его на должность кандидата в судьи КС. Также поблагодарил парламент за доверие. После чего присягу принял выдвинутый правительством судья КС Эдгар Шатирян.

Отметим, что сегодня в зале заседаний по неизвестным причинам не было судьи, выдвинутого Общим собранием судей Ерванда Хундкаряна. Его отсутствие никак не комментировалось.

Напомним, что 15 сентября парламент Армении избрал троих судей КС. Эдгара Шатиряна, Ерванда Хундкаряна и Артура Вагаршяна. Отметим, что

оппозиционные парламентские фракции партии <Процветающая Армения> (ППА) и <Просвещенная Армения> отказались принять участие в процедуре голосования, объявив тем самым бойкот.  Формально. Такое решение было принято в связи с тем, что ни один из кандидатов не пожелал встретиться с оппозицией, которая в свою очередь ни одного из них об этом и не просила. Более того, представители ППА сочли всю инициированную правящей партией процедуру вокруг КС не конституционной. 

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