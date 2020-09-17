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 Четверг, 17 Сентября 2020 12:49
Карина Манукян

Пашинян поддержал министра образования, пустившего шпильку в адрес Царукяна

Пашинян поддержал министра образования, пустившего шпильку в адрес Царукяна

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян поддержал министра образования, науки, культуры и спорта РА Араика Арутюняна, накануне пустившего шпильку в адрес лидера партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна.

Напомним, что 16 сентября, в ходе обсуждения инициативы <Посвещенной Армении> о недоверии главе Минобразования, <Процветающая Армения> заявила, что также присоединяется к данному требованию. Деятельность министра была подвергнута резкой критике обеими фракциями, и в своей заключительной речи Арутюнян позволил себе шпильку в адрес ППА и ее лидера Гагика Царукяна, отметив, что новые образовательные стандарты научат <группу котайкцев> уважать ближних и церковь, сдерживать свои гормоны, благодаря чему в церквях больше не будет сексуальных преступлений.

Добавим, что в 1979 году Гагик Царукян был осужден за изнасилование, которое, как муссировалось в СМИ, имело место на территории церкви. Спустя десятилетия Царукян по данному делу был полностью оправдан. Согласно ППА, данное уголовное дело было возбуждено советскими правоохранительными органами для того, чтобы потребовать у семьи Царукяна 1500 рублей.

Между тем Пашинян на своей странице в Facebook выралил солидарность Арутюняну. <Трудно не согласиться с министром образования. Сначала приглашаешь иностранных женщин в церковь, чтобы показать ее. Потом, будучи сержантом полиции, на территории церкви участвуешь в групповом изнасиловании гостей и грабишь их. Затем занимаешься защитой национальных ценностей и национальной идентичности. Воистину <патриотическая> деятельность>, - отметил премьер, призвав к поддержке Арутюняна.

Добавим, что сегодня в парламенте пройдет голосование по выражению недоверия Араику Арутюняну. 

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