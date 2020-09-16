Среда, 16 Сентября 2020 18:30

АрмИнфо. В Армении во время правительственного часа почтили память жертв тавушских событий, произошедших в июле текущего года на границе Армении и Азербайджана. С данным предложением выступил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Тоноян заметил, что ВС Азербайджана осуществляют инженерные работы, также по его словам противник использует оружие различного калибра. <Подобная ситуация длится уже две недели. Вчера был ранен военнослужащий с азербайджанской стороны. Для подавления активности противника и предотвращения дальнейшей эскалации вооруженные силы Армении были вынуждены предпринять ответные меры>,- заявил министр.

Он также отметил, что о сложившейся ситуации сообщается сопредседателям Минской группы ОБСЕ. <После тавушских событий, напряжение на данном участке границы удвоилось. Сегодня у нас, к сожалению, есть потеря. Я надеюсь, что в ближайшее время ситуация стабилизируется>,- заключил Тоноян.

Отметим, что сегодня смертельное ранение получил контрактный военнослужащий, младший сержант Овик Тамазян.