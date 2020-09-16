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 Среда, 16 Сентября 2020 18:29
Карина Манукян

<Процветающая Армения> и Араик Арутюнян скрестили шпаги

<Процветающая Армения> и Араик Арутюнян скрестили шпаги

АрмИнфо. Между фракцией <Процветающая Армения> и министром образования, науки, культуры и спорта РА Араиком Арутюняном назрел серьезный конфликт.

16 сентября, в ходе обсуждения инициативы <Посвещенной Армении> о недоверии главе Минобразования, <Процветающая Армения> заявила, что также присоединяется к данному требованию. Деятельность министра была подвергнута резкой критике обеими фракциями, и в своей заключительной речи Арутюнян позволил себе шпильку в адрес ППА и ее лидера Гагика Царукяна, отметив, что новые образовательные стандарты научат <группу котайкцев> уважать ближних и церковь, сдерживать свои гормоны, благодаря чему в церквях больше не будет сексуальных преступлений. Это заявление вызвало шквал недовольства со стороны <Просвещенной Армении> и выкрики с мест, а по завершении заседания был созван экстренный брифинг.  В ходе него депутат от ППА Наира Зограбян заявила, что министр перешел границы корректности, и что фракция считает неприемлемым оскорбление жителей Котайкской области. <Подобной непримеримости к критике не было никогда, ни при каком правительстве. Это агрессия в отношении тех, кто высказывают противоположную точку зрения. Никто не обязан разделять его мнение касательно так называемых реформ, которые полностью провалены>, - отметила она, добавив, что грязная критика неприемлема для официального лица.

Как было отмечено, ППА намерена добиваться отставки Арутюняна всеми политическими рычагами, а также путем уличной борьбы.

Добавим, что в 1979 году Гагик Царукян был осужден за изнасилование, которое, как муссировалось в СМИ, имело место на территории церкви. Спустя десятилетия Царукян по данному делу был полностью оправдан. Согласно ППА, данное уголовное дело было возбуждено советскими правоохранительными органами для того, чтобы потребовать у семьи Царукяна 1500 рублей.

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