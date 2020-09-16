Среда, 16 Сентября 2020 18:16

АрмИнфо. Следственный комитет Армении выявил случаи злоупотреблений в особо крупных размерах в Гематологическом центре имени профессора Р.О.Еоляна. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, на основании полученных данных бывший директор центра, занимавший данную должность с 2001 по 2018 годы, превысил свои служебные полномочия и присвоил себе 50% премий сотрудников лаборатории иммуногематологии, и отделений серологии и педиатрии. Сумма, присвоенная экс-директором составила 26.514.391 драмов.

Экс-директору <Гематологического центра имени профессора Р.О.Еоляна> предъявлено обвинение по 179 (Присвоение или растрата - Ред.) статье УК РА. Предварительное следствие продолжается. В ходе предварительного следствия ущерб, нанесенный последним, был восстановлен.

Отметим, что должность директора Гематологического центра в 2001-2018 годах занимал Смбат Дагбашян.