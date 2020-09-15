Вторник, 15 Сентября 2020 18:34

АрмИнфо. Парламентское большинство сегодня избрало на должность судей Конституционного суда людей, которые ничем не отличаются от бывших судей КС. Об этом с трибуны парламента заявил независимый депутат Арман Бабаджанян.

<Людей, осуществлявших волю прежних властей, заменили взяточник - преподаватель ВУЗ-а, ученный и судья, который является ставленником бывших властей, а также весьма слабый юрист>, - заметил депутат.

Бабаджанян отметил, что этих судей избрало то парламентское большинство, которое два года назад на площади обещало людям провести коренные реформы в судебно-правовой системе Армении.

<По факту вы ничего не добились. КС остался таким же каким был, но с новыми членами. Это был сознательный выбор власти. Они предали свои обещания и народ Армении. Но я со своей стороны хочу заверить, что вместе с вами продолжу борьбу за осуществление коренных реформ в судебно-правовой системе Армении. Судьи-коррупционеры и марионеточные суды не должны иметь места в нашей стране. Реформы в этой системе гораздо важнее, чем политические предпочтения той или иной политической силы>,- заключил депутат.

Отметим, что сегодня парламент избрал трех новых судей Конституционного суда. Ими стали Ерванд Хундкарян, Артур Вагаршян и Эдгар Шатирян.