Вторник, 15 Сентября 2020 17:24

АрмИнфо. Иран неоднократно заявлял, что готов посредничать в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции сказала посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави.

При этом дипломат выразил убеждение, что у региона нет сил тянуть конфликты, и с такими конфликтами наш регион не должен сталкиваться . <Однако карабахский конфликт должен быть решен таким образом, чтобы Азербайджан мог получить то, на что он имеет права>, - подытожил дипломат.