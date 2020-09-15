Вторник, 15 Сентября 2020 17:15

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции под председательством Анны Данибекян частично снял арест с имущества второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщила пресс-секретарь адвокатской группы экс-президента Элина Саакова.

Отметим, что данное ходатайство представил адвокат второго президента Армении Арам Вардеванян. Заседание проходило за закрытыми дверями, так как речь шла о банковской тайне и других данных личного характера. Другие подробности по делу будут сообщены позже.

Напомним, что Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года, а также обвинения в незаконном обогащении.