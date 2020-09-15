Вторник, 15 Сентября 2020 17:14

АрмИнфо. Власти Турции постоянно заявляют о том, что необходимо уничтожить <Курдскую рабочую партию> и курдскую общину в этой стране. Об этом с трибуны парламента заявил депутат от фракции <Мой шаг>, представитель курдской общины Армении Князь Гасанов.

Депутат заявил, что каждый день Анкара осуществляет Геноцид курдского народа.

<Сирийские информационные агентства несколько месяцев назад сообщали, что турецкие власти перемещают террористов, находящихся под покровительством Анкары из Сирии в Азербайджан. Мы осуждаем действия Турции и выражаем свою поддержку армянскому народу>,- подчеркнул Гасанов. По его словам, курды Турции, Сирии, Ирана и Ирака испытают симпатию по отношению к Армении и народу нашей страны. <В парламенте Сирии курдские депутаты несколько раз поднимали вопросы о необходимости признания Геноцида армян, за это они подвергались гонениям со стороны властей Турции. Так как у наших народов есть общий враг в лице Турции, считаю, что наши народы должны сотрудничать друг с другом и оказать противодействие Анкаре>, - заявил Гасанов.