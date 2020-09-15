Вторник, 15 Сентября 2020 17:12

АрмИнфо.Визит министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна на Ближний Восток имеет для Армении очень важное значение. Об этом с трибуны парламента заявила депутат от блока <Мой шаг>, политолог Татевик Айрапетян.

Она отметила, что значение Ближнего Востока возрастает, учитывая важность проблем безопасности.

<Таким образом, мы можем констатировать, что МИД данным визитом вводит в оборот стратегию по взаимодействию со странами Ближнего Востока. В центре данной стратегии лежит государственный интерес. И активное и взаимовыгодное сотрудничество с нашими партнерами из стран Ближнего Востока укрепит позиции Армении в регионе. В данном контексте важно отметить, что министр ИД Армении правильно представил нашу позицию по карабахскому вопросу. Этот регион имеет для нас большое значение в сфере безопасности>, - подчеркнула депутат.

Отметим, что министр ИД Армении Зограб Мнацаканян с официальным визитом находится в Египте.