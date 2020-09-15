Вторник, 15 Сентября 2020 14:00

АрмИнфо. Глава счетной парламентской комиссии Ваагн Овакимян огласил итоги результатов сегодняшнего тайного голосования депутатов по выборам новых трех судей Конституционного суда. Об этом сообщает парламентский корреспондент АрмИнфо.

Овакимян сообщил, что в голосовании участвовали 88 депутатов. Из 88 бюллетеней относительно кандидатуры Ерванда Хундкаряна, выдвинутого Общим советом судей 2 бюллетеня были признаны недействительными, 84 человека проголосовало <за>, 2 <против>.

<За> выдвинутого президентом РА кандидата Артура Вагаршяна проголосовало 86 депутатов, 1 <против>, 1 избирательный бюллетень был признан недействительным.

<За> кандидата от правительства Эдгара Шатиряна проголосовало 85 человек, <против> 3 депутата.

Таким образом, все кандидаты избраны на должность судей КС.

Отметим, что оппозиционные парламентские фракции партии <Процветающая Армения> (ППА) и <Просвещенная Армения> отказались принять участие в процедуре голосования, объявив тем самым бойкот. Формально. Такое решение было принято в связи с тем, что ни один из кандидатов не пожелал встретиться с оппозицией, которая в свою очередь ни одного из них об этом и не просила. Более того, представители ППА сочли всю инициированную правящей партией процедуру вокруг КС не конституционной.