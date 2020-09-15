Вторник, 15 Сентября 2020 13:58

АрмИнфо. В МИД Азербайджана не оставили без внимания заявления главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, сделанные в рамках официального визита в Египет.

Особо нервную реакцию Баку вызвали посылы армянского министра по части готовности Еревана взаимодействовать с арабским миром в деле обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

В этой связи в азербайджанском МИД обвинили Мнацаканяна в "двуличии", и по традиции в очередной раз не преминули назвать Армению "оккупантом", а для пущей убедительности, охарактеризовали еще и "государством с террористической идеологией", забыв про то, что именно на азербайджанской стороне воевали наемники как в начале 90- ых прошлого столетия - во время карабахской освободительной войны, так и в ходе апрельской четырехдневки в 2016 году.

" На фоне этого высказывания министра иностранных дел Армении о дружбе и тесном сотрудничестве с мусульманскими странами, о региональной и глобальной безопасности - не что иное, как бред. Мы решительно отвергаем фальшивые и бредовые утверждения и заявления Армении", - заявили в МИД АР.