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 Вторник, 15 Сентября 2020 13:44
Александр Аванесов

Вице-спикер: Армения занимает "передовые" позиции в регионе по части заболевших COVID-19

Вице-спикер: Армения занимает "передовые" позиции в регионе по части заболевших COVID-19

АрмИнфо. Армения занимает "передовые" позиции в регионе по части заболевших COVID-19.  Об этом 15 сентября с трибуны парламента заявил вице- спикер от фракции "Процветающая Армения" Вае Энфиаджян.

Национальное Собрание страны на заседании 15 января обсуждает состав следственной комиссии по расследованию действий властей Армении в период пандемии. Предлагается, в частности, утвердить состав из 12 членов - 7 депутатов  от правящей фракции "Мой шаг",  3 - от фракции "Процветающая Армения" и 2  - от фракции "Просвещенная Армения".

Сама комиссия создана силой закона одной четвертой части депутатского корпуса.

По словам вице-спикера, в расчете на 1 млн жителей в Армении официально подтверждено 15558 случаев заболеваемости коронавирусом. В Иране этот показатель равен 4805, в Азербайджане - 3781, в Грузии - 342, в Турции -  3465.  Эти данные, как заметил вице-спикер,  говорят об ухудшающем положении с COVID-19 в стране.   Кроме того, продолжил Энфиаджян,  на борьбу с коронавирусом привлечены сотни миллионов долларов, и ответственные лица должны дать ответ на вопрос об тъ эффективном использовании. Между тем, со стороны представителей власти, и особенно министра здравоохранения, зачастую звучат странные, порой противоречащие друг друга заявления.  Парламентская комиссия по расследованию  действий властей в период пандемии должна дать ответы на все эти и другие  вопросы.

В свою очередь, инициатор создания комиссии, глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян подчеркнул, что создание комиссии исходит из общественного интереса к проблеме. По его словам, граждане страны неоднократно обращаются во фракции НС РА с вопросами, связанными с COVID-19, на которые нет ответа.  Комиссия, по его словам, должна работать открыто и прозрачно, чтобы все поднимаемые вопросы находили ответы.  Не исключено, что в процессе работы возникнет необходимость проведения закрытого заседания, но 85%  всех заседаний нового органа должны быть открытыми.

Отметим, что с 11 сентября в Армении отменен режим чрезвычайного положения, который заменен карантином который будет действовать

четыре месяца - до 11 января 2021 года. Согласно данным за 15 сентября, в стране число подтвержденных случаев заражения

коронавирусом увеличилось до 46119. За сутки выявлено 150 новых случаев заражения. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Армении

скончались 920 человек (плюс 1 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 283 (плюс 1 случай за минувшие сутки). Число  излечившихся от инфекции составляет 41 941. На лечении находятся 2975 человек. Общее количество проведенных тестов - 243704. 

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