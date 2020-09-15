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 Вторник, 15 Сентября 2020 11:59
Карина Манукян

Для прохождения обучения в вузах Армении обратились 670 армян Диаспоры

Для прохождения обучения в вузах Армении обратились 670 армян Диаспоры

АрмИнфо.С целью прохождения обучения в высших учебных заведениях Армении, в Министерство образования, науки, культуры и спорта РА обратились 670 армян Диаспоры из 29 стран, из которых 210 - граждане Грузии.

Как сообщает министерство, часть абитуриентов принимает участие в конкурсе на очное обучение (бесплатное) с полной компенсацией государством платы за обучение в виде студенческих пособий по образовательной программе бакалавриата, выделенной армянам Диаспоры. Приказом министра, внесено изменение в сроки приема документов иностранцев и армян Диаспоры на 2020-2021 учебный год (обучение по платной системе) в вузах РА. В частности, для поступления по программам бакалавриата, непрерывного и интегрированного образования с платным очным обучением, установлен срок представления документов до 15 октября 2020 года включительно.

В сотрудничестве с Комендатурой, МИД РА и посольством Армении в Грузии, министерство осуществило соответствующие работы по обеспечению въезда на территорию Армении граждан Грузии армянской национальности без применения 14-дневного условия самоизоляции. С властями Грузии достигнута договоренность о бесперебойном передвижении вышеуказанных граждан и организации въезда на КПП. С этой целью граждане Грузии, получившие разрешение на въезд на территорию Республики Армения, должны связаться с МИД Грузии или консульским отделом посольства Грузии в Республике Армения для получения информации о контрольно-пропускном пункте и сроках передвижения.

С целью участия в ЕГЭ, онлайн-заявку представили 84 армянина из Диаспоры, являющихся иностранными гражданами (из Грузии - 69, Российской Федерации - 14, США - 1) и 11 граждан РА, находящихся за пределами территории Армении. С разрешения Комендатуры вышеуказанные абитуриенты с 25 июня беспрепятственно въехали на территорию Армении для участия во вступительных экзаменах в первой декаде июля. В результате 17 граждан Грузии, принявших участие в единых экзаменах, поступили в высшие учебные заведения Армении. 

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