Вторник, 15 Сентября 2020 11:54

АрмИнфо. Всеармянский Совет Западного США в ходе телемарафона HyeAid Lebanon и "Одна нация, одно будущее" собрал для армян Ливана $1,375,555.00.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, 85% вышеуказанной сумму уже поступили на спецсчета, остальная часть ожидаются в ближайшее время. При этом в сообщении Совета отмечается, что первоначальная сумма в $500,000.00 уже перечислена на специальный счет ливано-армянской комиссии по восстановлению, утвержденный Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым.

Всеармянский Совет Западной Америки также подтвердил свою безоговорочную приверженность, также как и входящих в него организаций Всеармянской повестке дня.