Понедельник, 14 Сентября 2020 21:44

АрмИнфо. Завтра с 11:10 до 11:40 состоится тайное голосование парламента по вопросу избрания судей Конституционного суда. Об этом сообщил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.

Для того, чтобы кандидат был избран необходимо обеспечить 3/5 депутатских голосов. <Каждому депутату будет дано 3 избирательных бюллетеня с именами кандидатов>, - уточнил Овакимян.

Между тем, в парламенте, посвятившим весь день слушаниям кандидатур в члены КС, разгорелись жаркие споры вокруг кандидатурой Эдгара Шатиряна. Так, независимый депутат парламента Армении Арман Бабаджанян раскритиковал представленную правительством кандидатуру.

С трибуны парламента депутат отметил, что <Шатирян является бесхребетным человеком, который готов служить любой власти>. По словам Бабаджаняна, подобный человек не может занимать должность судьи Конституционного суда. Депутат связал Шатиряна с представителями прежних властей.

В свою очередь, с подобным мнением не согласился вице-спикер парламента Ален Симонян. Вице-спикер заявил, что Шатирян является редким специалистом. <Очень многие люди, которые живут в Армении, работали с прежними властями. Вместо Эдгара Шатиряна можно назвать имя любого другого человека, например, учительницы из какого-нибудь региона. Нельзя не зная человека, его дел и поступков очернять его. Шатирян редкий специалист, подобных специалистов в нашей стране очень мало. И я рад, что сегодня мы обсуждаем именно его кандидатуру на должность судьи КС, надеюсь, что все мои коллеги проголосуют <за>>,- заключил Симонян.

Отметим, что Национальное собрание Армении приняло поправки к закону "О Конституционном суде" 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12 годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет. Вместо них будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей. Общее собрание судей выдвинуло кандидатуру ЕрвандаХундкаряна, правительство Эдгара Шатиряна, а президент Артура Вагаршяна.