Понедельник, 14 Сентября 2020 20:31

АрмИнфо. Фракция <Просвещенная Армения> предлагает на должность председателя постоянной комиссии по финансово- кредитным и бюджетным вопросам кандидатуру депутата Национального Собрания Аркадия Хачатряна.

Отметим, что должность главы комиссии оказалась вакантной после отставки прежнего председателя Мане Тандилян, сложившей свой

депутатский мандат по состоянию здоровья.

В своем выступлении Аркадий Хачатрян поблагодарил Мане Тандилян за проделанную работу, которая заняла особое место на политическом поле

страны. Он отметил, что со всей ответственностью воспринимает свое выдвижение на должность председателя парламентской комиссии, которая по сути своей работы является важнейшей. Правильная организация работы комиссии будет способствовать повышению роли парламента страны. Депутат, указав на эффективное многостороннее обсуждение законопроектов и представление обоснованных профессиональных заключений по ним, отметил, что не менее важным компонентом работы комиссии должен стать парламентский контроль.

Как ожидается, голосование по кандидатуре Аркадия Хачатряна состоится 15 сентября.

Отметим, что Аркадий Санасарович Хачатрян в 1997г. окончил экономический факультет Ереванского государственного университета. В

1997г. поступил в аспирантуру института финансового менеджмента Государственной академии управления (Москва), затем перевелся и в 2000 году окончил аспирантуру Института экономических исследований Министерства финансов и экономики РА (ИЭИ МФЭ РА). Кандидат экономических наук. В 2005 году окончил юридический факультет ЕГУ. Правовед. В 2004 году поступил в докторантуру ИЭИ МФЭ РА, затем перевелся и в 2007 году окончил докторантуру института экономики им.

М. Котаняна НАН РА. В 2009 году окончил школу управления им. Джона Кенеди Гарвардского университета ("ведение переговоров"). Прошел переподготовку и окончил в рамках образовательной программы Академию государственного управления при Президенте Украины (2000г.), в Объединенном веннском институте (JVI) (1999г. и 2004г.), Институте управления Бирмингемского университета (2005г.). 1997-1998гг. - финансовый менеджер ЗАО "Оникс" (Москва), брокер ЗАО <Финансовая компания "Адикс">(Москва). 1998-2003гг. - ведущий специалист, начальник отдела страховой инспекции, заместитель начальника - начальник управления страховой инспекции, начальник главного управления страховой инспекции Министерства финансов и экономики РА. Директор союза юридических лиц "Ассоциация страхователей". 2003-2015гг. - заместитель начальника экономического управления, заместитель начальника экспертно-аналитического управления, начальник экспертно-аналитического управления Аппарата Президента РА. С 2012 года - преподаватель финансово-расчетной кафедры ЕГУ, с 2018 года - кафедры гражданского права и гражданского судопроизводственного права Армяно-Российского (Славянского) университета. 2015-2018гг. - член Совета Центрального банка РА, 2018-2019гг. - советник председателя ЦБ

РА. 2008-2011гг. - секретарь комиссии по проблемам озера Севан при Президенте РА. 2011-2013гг. - член группы по переговорам вокруг Соглашения об ассоциации между РА и ЕС по вопросам экономического, финансового и отраслевого сотрудничества, а также углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. 2011-2016гг. - член совета ГНКО "Академия государственного управления РА", член попечительского совета фонда "Армянский национальный центр развития малого и среднего предпринимательства" (НЦР МСП), член собрания акционеров и совета ЗАО УКО "Инвестиции МСП". 2015-2016гг. - член совета попечителей Фонда развития Армении. 2011-2018гг. - член комиссии по присуждению образовательных наград в области информационных технологий при Президенте Республики. 2016-2018гг. - представитель ЦБ РА в постоянно действующих при Правительстве РА министерских комитетах: финансово- экономическом, социальном, государственно-правовом и территориального развития и охраны природы. 2016-2019гг. - председатель совета попечителей фонда "Офис Арбитра финансовой системы". 9 декабря 2018 года избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку партии "Просвещенная Армения". Государственный советник 1 класса государственной службы РА (2012г.) Награжден медалью "Анания Ширакаци" (2013г.). Является автором ряда научных статей. Состоит в браке, имеет троих детей.