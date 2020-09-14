Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 14 Сентября 2020 18:34
Марианна Мкртчян

Октябрьскую сессию ПАСЕ отменили

Октябрьскую сессию ПАСЕ отменили

АрмИнфо. Очная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится не раньше января 2021 года. Об этом сообщил журналистам вице-спикер ПАСЕ, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

<Запланированная на октябрь сессия была отменена, очередная сессия ПАСЕ в привычном, очном формате если и состоится, то не раньше января>, - сказал Толстой журналистам по итогам прошедшего в понедельник заседания Бюро ассамблеи, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в январе должны пройти выборы генерального секретаря

ПАСЕ, судей ЕСПЧ и других должностных лиц Совета Европы.

<Если же не все делегации смогут приехать на предстоящую сессию в

связи с существующими эпидемиологическими ограничениями - кто-то

будет находиться в зале, а кто-то принимать участие по видеосвязи -

это нарушит принцип равных прав в ассамблее. Считаю несправедливым

проведение подобных гибридных заседаний по отношению к тем, кто не

сможет присутствовать лично>, - подчеркнул Толстой.

Кроме того, по словам Толстого, в ходе заседания Бюро принято решение о поведении расширенного заседания Постоянной комиссии ПАСЕ 12-13 и 22-23 октября в формате видеоконференции с участием не только ее членов, но и представителей всех национальных делегаций.

<Нельзя назвать это соломоновым решением в условиях невозможности проведения полномасштабной сессии. Сомнения вызывает то обстоятельство, что голосовать при этом смогут только члены комиссии, а не все парламентарии>, - резюмировал политик.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Полиции Армении рассказали об ограничениях во время карантина и размер штрафов за их нарушениеВ Полиции Армении рассказали об ограничениях во время карантина и размер штрафов за их нарушение
Вице-спикер парламента и независимый депутат не сошлись во взглядах касательно кандидатуры на должность судьи КС Эдгара ШатирянаВице-спикер парламента и независимый депутат не сошлись во взглядах касательно кандидатуры на должность судьи КС Эдгара Шатиряна
Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили главам МИД Армении и Азербайджана встретиться в ближайшие неделиСопредседатели МГ ОБСЕ предложили главам МИД Армении и Азербайджана встретиться в ближайшие недели
Аркадий Хачатрян выдвинут на должность председателя парламентской комиссии по финансово- кредитным и бюджетным вопросам НС РААркадий Хачатрян выдвинут на должность председателя парламентской комиссии по финансово- кредитным и бюджетным вопросам НС РА
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 15 сентября
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Поиск по дням

2013 , 2014