Понедельник, 14 Сентября 2020 18:34

АрмИнфо. Очная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится не раньше января 2021 года. Об этом сообщил журналистам вице-спикер ПАСЕ, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

<Запланированная на октябрь сессия была отменена, очередная сессия ПАСЕ в привычном, очном формате если и состоится, то не раньше января>, - сказал Толстой журналистам по итогам прошедшего в понедельник заседания Бюро ассамблеи, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в январе должны пройти выборы генерального секретаря

ПАСЕ, судей ЕСПЧ и других должностных лиц Совета Европы.

<Если же не все делегации смогут приехать на предстоящую сессию в

связи с существующими эпидемиологическими ограничениями - кто-то

будет находиться в зале, а кто-то принимать участие по видеосвязи -

это нарушит принцип равных прав в ассамблее. Считаю несправедливым

проведение подобных гибридных заседаний по отношению к тем, кто не

сможет присутствовать лично>, - подчеркнул Толстой.

Кроме того, по словам Толстого, в ходе заседания Бюро принято решение о поведении расширенного заседания Постоянной комиссии ПАСЕ 12-13 и 22-23 октября в формате видеоконференции с участием не только ее членов, но и представителей всех национальных делегаций.

<Нельзя назвать это соломоновым решением в условиях невозможности проведения полномасштабной сессии. Сомнения вызывает то обстоятельство, что голосовать при этом смогут только члены комиссии, а не все парламентарии>, - резюмировал политик.