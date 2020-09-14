Понедельник, 14 Сентября 2020 18:31

АрмИнфо. Ереван, возможно, больше не будет иметь главного архитектора. С подобным заявлением 14 сентября выступил мэр армянской столицы Айк Марутян.

<Возможно, то, что я сейчас скажу, многими будет воспринято как сенсация, но должность главного архитектора должна подвергнуться определенной модификации и изменениям. Возможно, должности главного

архитектора Еревана больше не будет, - заявил столичный градоначальник.

Он отметил, что в настоящее время идут обсуждения о возможности реорганизации должности главного архитектора в отдельный орган

или совет.

Напомним, что с 17-го августа должность главного архитектора Еревана стала вакантной после того, как архитектор и известный бард Артур Месчян подал в отставку со своего поста. Он известен не только как автор и исполнитель песен, но и как архитектор. По его проектам построены новый корпус Института древних рукописей Матенадаран, Музей Комитаса и другие здания.