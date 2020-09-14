Понедельник, 14 Сентября 2020 15:18

АрмИнфо.Судебное заседание по делу бывшего министра финансов РА, экс-главы КГД Гагика Хачатряна и его племянника Карена Хачатряна отложено.

Сегодня, в рамках судебного слушания, суду было представлено уведомление от Гагика Хачатряна, согласно которому он не может явиться в суд по состоянию здоровья. В связи с этим обвиняемый ходатайствовал отложить заседание. Суд, со своей стороны, сообщил о своих планах направить запрос в УИУ, чтобы получить соответствующую иформацию о здоровье Хачатряна.

Следующее судебное заседание назначено на 30 сентября.

Отметим, что Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагик Хачатрян и его родственник Карен Хачатрян (бывший сотрудник КГД) были задержаны 27 августа. Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по 308 (злоупотребление служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям), 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах), 38-179 (содействие в присвоении) и 314 ( должностной подлог) статьям УК РА.

В свою очередь Карену Хачатряну предъявлено обвинение по 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах) и 314 (должностной подлог) статьям УК РА. Оба они были задержаны, а затем - арестованы в конце августа прошлого года. Согласно предварительной информации, в КГД были зарегистрированы сотрудники, которым выплачивалась зарплата, но которые на самом деле на работу не выходили.