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 Понедельник, 14 Сентября 2020 15:18
Карина Манукян

Судебное заседание по делу Гагика Хачатряна перенесено на конец сентября

Судебное заседание по делу Гагика Хачатряна перенесено на конец сентября

АрмИнфо.Судебное заседание по делу бывшего министра финансов РА, экс-главы КГД Гагика Хачатряна и его племянника Карена Хачатряна отложено.

Сегодня, в рамках судебного слушания, суду было представлено уведомление от Гагика Хачатряна, согласно которому он не может явиться в суд по состоянию здоровья. В связи с этим обвиняемый ходатайствовал отложить заседание. Суд, со своей стороны, сообщил о своих планах направить запрос в УИУ, чтобы получить соответствующую иформацию о здоровье Хачатряна.

Следующее судебное заседание назначено на 30 сентября.

Отметим, что Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагик Хачатрян и его родственник Карен Хачатрян (бывший сотрудник КГД) были задержаны 27 августа. Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по 308 (злоупотребление служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям), 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах), 38-179 (содействие в присвоении) и 314 ( должностной подлог) статьям УК РА.

В свою очередь Карену Хачатряну предъявлено обвинение по 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах) и 314 (должностной подлог) статьям УК РА. Оба они были задержаны, а затем - арестованы в конце августа прошлого года.  Согласно предварительной информации, в КГД были зарегистрированы сотрудники, которым выплачивалась зарплата, но которые на самом деле на работу не выходили.

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