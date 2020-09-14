Понедельник, 14 Сентября 2020 14:21

АрмИнфо.Руководитель аппарата президента Армении Эмиль Тарасян представил кандидатуру на должность судьи Конституционного суда Артура Вагаршяна, представленного президентом Арменом Саркисяном.

Как заявил Тарасян, решение о выдвижении принято в порядке очередности на основе списка, сформированного совещательной рабочей группой, которая была создана президентом. Артур Вагаршян является доктором юридических наук, профессором.

Кандидатуру Артура Вагаршяна президент выдвигает уже во второй раз. В первый раз кандидатура Вагаршяна была отклонена парламентом 29 мая 2019года. Уже 30 мая 2019 года президент выдвинул на данную должность кандидатуру Ваге Григоряна, который был избран судьей КС 18 июня 2019 года. В общей сложности президент представил парламенту пять кандидатов на пост судьи КС. Парламент отклонил четырех из них.

Напомним, Национальное собрание Армении приняло поправки к закону "О Конституционном суде" 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12 годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: АльвинаГюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей.

Общее собрание судей выдвинуло кандидатуру ЕрвандаХундкаряна, правительство Эдгара Шатиряна, а президент Артура Вагаршяна.