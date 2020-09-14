Понедельник, 14 Сентября 2020 13:57

АрмИнфо. 1280 школьным учителям из группы высокого риска по COVID-19 была предоставлена возможность выбора в вопросе организации своей работы, в том числе в виде формата дистанционного обучения. Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта РА.

Согласно источнику, по Еревану число учителей из группы риска составило 419, в Гегаркунике - 126, Котайке - 111, Шираке - 106, Тавуше - 101, Сюнике - 99, Арагацотне - 96, Арарате - 94, Армавире - 67, Лори - 50, Вайоц Дзоре - 11. В целом, в группу риска по COVID-19 вошли 160 учителей математики, 145 - армянского языка и литературы, 124 - русского языка; по другим предметам - меньше 100. В случае учителей, которые не являются на работу, школа может привлечь замещающих учителей исходя из вакантных часов.

Кроме того, для 2426 учеников учебный процесс будет организован в централизованном дистанционном режиме. По Еревану их число составляет 1207, в Шираке - 211, Арарате - 188, Котайке - 175, Лори - 172, Гегаркунике - 142, Армавире - 110, Арагацотне - 78, Сюнике - 63, Тавуше - 47, Вайоц Дзоре - 33. Напомним, что согласно правилам деятельности общеобразовательных учебных заведений в условиях COVID-19, учащийся может не посещать школу в случае, если он входит в группу риска, или же в его семье выявлен случай подтверждения или подозрения на коронавирус.

Добавим, что в этом году в общеобразовательных школах Армении будут учиться 397607 учеников, из них 38186 - в первом классе.