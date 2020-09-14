Понедельник, 14 Сентября 2020 13:42

АрмИнфо.Председатель Кассационного суда, кандидат на должность судьи КС Евранд Хундкарян в вопросе реформирования судебной системы призвал придерживаться более консервативных позиций и счел не верным идею создания Верховного суда на основе слияния Конституционного и Кассационного судов.

С трибуны парламента он отметил, что те задачи, которые решают данные суды очень разные. <Я считаю, что подобное слияние может привести к возникновению ряда проблем. Кардинальные действия в подобных вопросах могут только навредить. Мне кажется, что было бы правильнее решить проблемы, которые есть в судебной власти или в работе данных судов, но пока воздержаться структурных перемен>, - заявила глава Кассационного суда. Коснувшись своего выдвижения на пост судьи КС, Хундкарян заявил, что он всю жизнь своим примером пытался доказать - должность не является самоцелью. <Я пытался показать, что судья не должен держаться за свою должность. Если ты можешь принести пользу в той или иной сфере, то нужно заниматься именно этим, проявить себя в той сфере, где ты действительно нужен>, - подчеркнул глава Кассационного суда.

На вопрос о том, было ли осуществлено на Хундкаряна давление, со стороны прежних властей, глава Кассационного суда заявил, что этого не было. <Если бы на меня, или любого другого судью осуществляли бы давление, мы подняли бы этот вопрос на заседании Высшего судебного совета>, - подчеркнул он