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 Понедельник, 14 Сентября 2020 13:42
Ани Мшецян

Глава Кассационного суда не считает правильной идею создания Верховного суда

Глава Кассационного суда не считает правильной идею создания Верховного суда

АрмИнфо.Председатель Кассационного суда, кандидат на должность судьи КС Евранд Хундкарян в вопросе реформирования судебной системы призвал придерживаться более консервативных позиций и счел не верным идею создания Верховного суда на основе слияния Конституционного и Кассационного судов.

С трибуны парламента он отметил, что те задачи, которые решают данные суды очень разные. <Я считаю, что подобное слияние может привести к возникновению ряда проблем. Кардинальные действия в подобных вопросах могут только навредить. Мне кажется, что было бы правильнее решить проблемы, которые есть в судебной власти или в работе данных судов, но пока воздержаться структурных перемен>, - заявила глава Кассационного суда.  Коснувшись своего выдвижения на пост судьи КС, Хундкарян заявил, что он всю жизнь своим примером пытался доказать - должность не является самоцелью. <Я пытался показать, что судья не должен держаться за свою должность. Если ты можешь принести пользу в той или иной сфере, то нужно заниматься именно этим, проявить себя в той сфере, где ты действительно нужен>, - подчеркнул глава Кассационного суда.

На вопрос о том, было ли осуществлено на Хундкаряна давление, со стороны прежних властей, глава Кассационного суда заявил, что этого не было. <Если бы на меня, или любого другого судью осуществляли бы давление, мы подняли бы этот вопрос на заседании Высшего судебного совета>, - подчеркнул он

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