Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 14 Сентября 2020 11:22
Давид Степанян

Эксперт: Макрон пытается сплотить ЕС и НАТО против Эрдогана

Эксперт: Макрон пытается сплотить ЕС и НАТО против Эрдогана

АрмИнфо. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Турция отныне не является партнером в Средиземноморье было сделано отнюдь неслучайно. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

"Именно в легислатуру Макрона Франция пытается в определенной мере восстановить свои позиции в восточном Средиземноморье. Два весьма важных визита французского президента в Ливан являются индикаторами данной политики. Сегодня речь идет о постоянном размещении в регионе французского военного флота, боевые корабли уже находятся в этой части акватории", - отметил он.

Подобными заявлениями и главное действиями Макрон, по оценкам академика, очевидным образом демонстрирует крайнее недовольство политикой Анкары. Париж также недоволен позицией НАТО по агрессивной политике Эрдогана. Свидетельством чего стал весьма мягкий отклик Брюсселя на очевидный случай давления турецкого военного судна на французский корабль. Меж тем, таким образом, Турция продемонстрировала полное отсутствие намерений считаться не только с Францией, но и с НАТО.

Подобную мягкость руководства Альянса Сафрастян объясняет его стремлением по возможности смягчить противоречия между странами-членами. В этом свете, он не ожидает резкой смены позиции НАТО и, тем более, резких действий в отношении Турции.  По его оценкам, геополитическая важность мусульманской Турции для Альянса никуда не делась, соответственно, нет и намерения убрать ее из НАТО. Нет такого намерения и у Анкары.

По оценкам Сафрастяна, Анкара пытается превратить свою внешнюю политику в авантюру, посредством чего нагнетает напряженность с целью обретения стратегического преимущества в регионе. Попутно Турция пользуется отсутствием в Европе единого подхода в отношении собственной авантюрной политики. Именно это, по его оценкам, обуславливает отсутствие санкций в отношении Турции, несмотря на все требования Кипра и Греции.

"Политика Турции последних лет продемонстрировала невозможность какого-либо доверия в ее отношении. С другой стороны геополитические интересы все еще заставляют с ней считаться. Макрон сегодня стремится к выработке коллективной позиции ЕС и НАТО в отношении Турции с целью организовать объединенные действия против Турции.  В какой мере ему это удастся покажет лишь время, делать прогнозы здесь достаточно сложно, учитывая непреклонность и авантюризм Эрдогана", - подытожил Сафрастян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Мэрия Еревана называет странным заявление холдинга Rutsog Invest касательно застройки КондаМэрия Еревана называет странным заявление холдинга Rutsog Invest касательно застройки Конда
Судебное заседание по делу Гагика Хачатряна перенесено на конец сентябряСудебное заседание по делу Гагика Хачатряна перенесено на конец сентября
Эмиль Тарасян: Решение о выдвижении судьи КС принято в порядке очередностиЭмиль Тарасян: Решение о выдвижении судьи КС принято в порядке очередности
1280 учителей вошли в группу риска по COVID-191280 учителей вошли в группу риска по COVID-19
Оппозиционные парламентские фракции отказались от участия в выборе судей КСОппозиционные парламентские фракции отказались от участия в выборе судей КС
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Поиск по дням

2013 , 2014