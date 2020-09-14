Понедельник, 14 Сентября 2020 11:22

АрмИнфо. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Турция отныне не является партнером в Средиземноморье было сделано отнюдь неслучайно. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

"Именно в легислатуру Макрона Франция пытается в определенной мере восстановить свои позиции в восточном Средиземноморье. Два весьма важных визита французского президента в Ливан являются индикаторами данной политики. Сегодня речь идет о постоянном размещении в регионе французского военного флота, боевые корабли уже находятся в этой части акватории", - отметил он.

Подобными заявлениями и главное действиями Макрон, по оценкам академика, очевидным образом демонстрирует крайнее недовольство политикой Анкары. Париж также недоволен позицией НАТО по агрессивной политике Эрдогана. Свидетельством чего стал весьма мягкий отклик Брюсселя на очевидный случай давления турецкого военного судна на французский корабль. Меж тем, таким образом, Турция продемонстрировала полное отсутствие намерений считаться не только с Францией, но и с НАТО.

Подобную мягкость руководства Альянса Сафрастян объясняет его стремлением по возможности смягчить противоречия между странами-членами. В этом свете, он не ожидает резкой смены позиции НАТО и, тем более, резких действий в отношении Турции. По его оценкам, геополитическая важность мусульманской Турции для Альянса никуда не делась, соответственно, нет и намерения убрать ее из НАТО. Нет такого намерения и у Анкары.

По оценкам Сафрастяна, Анкара пытается превратить свою внешнюю политику в авантюру, посредством чего нагнетает напряженность с целью обретения стратегического преимущества в регионе. Попутно Турция пользуется отсутствием в Европе единого подхода в отношении собственной авантюрной политики. Именно это, по его оценкам, обуславливает отсутствие санкций в отношении Турции, несмотря на все требования Кипра и Греции.

"Политика Турции последних лет продемонстрировала невозможность какого-либо доверия в ее отношении. С другой стороны геополитические интересы все еще заставляют с ней считаться. Макрон сегодня стремится к выработке коллективной позиции ЕС и НАТО в отношении Турции с целью организовать объединенные действия против Турции. В какой мере ему это удастся покажет лишь время, делать прогнозы здесь достаточно сложно, учитывая непреклонность и авантюризм Эрдогана", - подытожил Сафрастян.