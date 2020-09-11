Пятница, 11 Сентября 2020 21:04

АрмИнфо. Арсен Джулфалакян - хороший депутат, и мог бы продолжить служить интересам Армении. Такое мнение в беседе с журналистами 11 сентября выразил депутат от <Моего шага> Тигран Улиханян

Напомним, что 9 сентября Джулфалакян, также представляющий <Мой шаг>, сообщил о своем решении отказаться от депутатского мандата. Он обосновал это принципиальными разногласиями с министром образования, науки, культуры и спорта РА Араиком Арутюняном касательно подходов к управлению подведомственными ему сферами. Джулфалакян также отметил, что выбранный министром путь является бесперспективным, и не решит имеющиеся проблемы.

Улиханян отметил, что для многих представителей <Моего шага> решение Джулфалакяна стало неожиданностью. Между тем, касаясь его критики в адрес министра, депутат заметил, что не считает ее правильной, особенно с такими формулировками. По его словам, если министр продолжает занимать свою должность, значит, он продолжает пользоваться доверием премьер- министра и политической команды.

Улиханян отметил также, что Джулфалакян мог бы обсудить вопросы, вызывающие его недовольство, с фракцией. <Нет тем или вопросов, которые не могли бы стать темой нашего обсуждения>, - добавил он. Вместе с тем он выразил сожаление решением своего соратника по фракции, отметив, что Джулфалакян - хороший депутат, и мог бы продолжить служить интересам Армении. По его словам, вопрос Джулфалакяна обсуждался в ходе сегодняшнего заседания <Моего шага>, и общественность будет проинформирована о решении фракции позднее.

Добавим, что ранее в Ереване проходил ряд акций протеста с требованием отставки Арутюняна. Между тем сам министр отмечает, что вопрос его отстранения от должности не обсуждается.