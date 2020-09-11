Пятница, 11 Сентября 2020 20:33

АрмИнфо. По подозрению в разбое задержан сын экс-депутата Гургена Арсеняна.

Как сообщает Следственный комитет, 9 сентября повар экс-депутата НС РА Гургена Арсеняна сообщила о том, что в тот же день в 09:30 на кухню особняка, расположенного на 38-ой улице столичной общины Арабкир, вошел сын хозяина Гурген Арсенян-младший, подошел к ней и, используя как оружие два кухонных ножа, угрожая применить опасное для ее жизни и здоровья насилие, потребовал и получил 20 тыс. драмов.

По данному факту в управлении полиции города Еревана возбуждено уголовное дело по пункту 4 части 2 статьи 175 (разбой) УК РА, которое направлено в СК. В ходе предварительного следствия был проведен ряд следственных действий, в том числе осмотр места происшествия, во время которого были обнаружены и изъяты вышеуказанные ножи.

9 сентября Гурген Арсенян-младший был задержан по подозрению в совершении разбойного нападения с применением оружия. Следствие продолжается.