Arminfo.info




﻿
 Пятница, 11 Сентября 2020 20:33
Карина Манукян

По подозрению в разбое задержан сын экс-депутата Гургена Арсеняна

По подозрению в разбое задержан сын экс-депутата Гургена Арсеняна

АрмИнфо. По подозрению в разбое задержан сын экс-депутата Гургена Арсеняна.

Как сообщает Следственный комитет, 9 сентября повар экс-депутата НС РА Гургена Арсеняна сообщила о том, что в тот же день в 09:30 на кухню особняка, расположенного на 38-ой улице столичной общины Арабкир, вошел сын хозяина Гурген Арсенян-младший, подошел к ней и, используя как оружие два кухонных ножа, угрожая применить опасное для ее жизни и здоровья насилие, потребовал и получил 20 тыс. драмов.

По данному факту в управлении полиции города Еревана возбуждено уголовное дело по пункту 4 части 2 статьи 175 (разбой) УК РА, которое направлено в СК. В ходе предварительного следствия был проведен ряд следственных действий, в том числе осмотр места происшествия, во время которого были обнаружены и изъяты вышеуказанные ножи.

9 сентября Гурген Арсенян-младший был задержан по подозрению в совершении разбойного нападения с применением оружия. Следствие продолжается. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Депутат: Арсен Джулфалакян - хороший депутат, и мог бы продолжить служить интересам АрменииДепутат: Арсен Джулфалакян - хороший депутат, и мог бы продолжить служить интересам Армении
<Мой шаг> проводит встречу с гражданами, желающими вернуться в Россию<Мой шаг> проводит встречу с гражданами, желающими вернуться в Россию
Вачаган Казарян обвиняется в использовании должностного положения вопреки интересам службыВачаган Казарян обвиняется в использовании должностного положения вопреки интересам службы
По подозрению в разбое задержан сын экс-депутата Гургена АрсенянаПо подозрению в разбое задержан сын экс-депутата Гургена Арсеняна
Перед офисом партии <Гражданский договор> проходит акция желающих вернуться в Россию гражданПеред офисом партии <Гражданский договор> проходит акция желающих вернуться в Россию граждан
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Поиск по дням

2013 , 2014