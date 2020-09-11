Пятница, 11 Сентября 2020 18:50

АрмИнфо.Депутат от фракции <Мой шаг> Артур Оганнисян не согласился с критичным мнением Арсена Джулфалакяна касательно образовательных реформ.

Напомним, что 9 сентября Джулфалакян, также представляющий <Мой шаг>, сообщил о своем решении отказаться от депутатского мандата. Он обосновал это принципиальными разногласиями с министром образования, науки, культуры и спорта РА Араиком Арутюняном касательно подходов к управлению подведомственными ему сферами. Джулфалакян также отметил, что выбранный министром путь является бесперспективным, и не решит имеющиеся проблемы.

Между тем в беседе с журналистами 11 сентября Оганнисян отметил, что считает формулировки Джулфалакяна неудачными, добавив, что его решение об отставке стало для фракции сюрпризом. Он также указал на то, что у депутатов есть все рычаги для выражения своего мнения, и Джулфалакян не использовал их в полной мере. Говоря об образовательной политике министра Араика Арутюняна, депутат заметил, что данная политика представляет не только его мнение, но и мнение всей политической команды <Моего шага>. При этом, как было замечено, о ней общественность была информирована до и после бархатной революции. Что касается инициативы <Просвещенной Армении> о выражении недоверия министру Арутюняну, то данная фракция, как отметил Оганнисян, имеет полное на это право.

Добавим, что ранее в Ереване проходил ряд акций протеста с требованием отставки Арутюняна. Между тем сам министр отмечает, что вопрос его отстранения от должности не обсуждается.