Пятница, 11 Сентября 2020 17:25

АрмИнфо. Ближний Восток играет важнейшую роль для Армении, и не секрет, что он является неотъемлемой частью непосредственной среды безопасности действия армянского государства. Об этом в интервью программе "Люрер" заявил советник МИД РА Рубен Карапетян, коснувшись предстоящего визита главы армянского внешнеполитического ведомства на Ближний Восток.

"Мы были частью Ближневосточного региона, были активными участниками истории, нам пришлось столкнуться с существующими проблемами мира и войны. Мы связаны с этим регионом многими нитями, интересами, понимая все это, в этом году мы в Министерстве иностранных дел завершили разработку четкой стратегии на Ближнем Востоке", - сказал Карапетян, назвав эту стратегию суверенной.

Суверенной, по его словам, в том смысле, что это нужно было сделать давно. При этом он считает, что те программы и визиты, которые разработаны на Ближневосточном направлении - четко будут сигнализировать о создание такого круга интересов для равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с этими странами-партнерами, которые позволят обеспечивать, направлять, продвигать государственные и национальные интересы Армении.

При этом, еще раз указав на важность Ближнего Востока для Армении, Карапетян отметил, что РА является не только частью Большого Ближнего Востока, не только частью геополитики трех морей, о которых в последний период так много говорится (Каспийского, Черного и Средиземного морей), но является составной частью этого региона.

На уточнение, какие программы планируются реализовать в обозримом будущем со странами Ближнего Востока, советник главы МИД, отметил, что первый визит запланирован в Египет, являющегося одним из государств "тяжеловесов" арабского мира.

"Голос Египта часто оказывается решающим для разных арабских стран. Египет играет ключевую роль в различных военно-политических и вопросах безопасности. Египет является активным участником сегодняшних ближневосточных угроз, в том числе событий в Северной Африке. Углубление многоплановых двусторонних отношений, в том числе в различных сферах безопасности, отвечает национальным и государственным интересам Армении.

Как известно, в Каире находится штаб-квартира Лиги арабских государств - единственной арабской организации, объединяющей 22 арабских государства, и здесь запланированы встречи. Для нас это площадка, где голос Армении будет более слышим, быстрее донесен, и мы давно там представлены", - подчеркнул Карапетян.

Говоря о повестке визита Мнацаканяна в Египет, его советник отметил, что она проста, но выводы можно будет делать по его завершению. При этом он сообщил, что в рамках визита будут встречи на уровне высшего руководства Египта: министра иностранных дел и других уровней, точно так же, как будут встречи с духовными лидерами, потому что и здесь есть важное обстоятельство. "Это также новинка в нашей Ближневосточной политике, потому что Армения, как народ обладающей цивилизационной миссией и государство, представляющее народ, обязательно должна преследовать интересы других религиозных и национальных меньшинств. Фактически, Египет - это начало нашей стратегии на Ближнем Востоке. Позже мы рассмотрим другие страны Ближнего Востока, такие как Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Иордания и Сирия. Для нас это важный регион, нас не может не беспокоить и не интересовать стабильность на Ближнем Востоке", - сказал Карапетян.

Коснувшись позиции Армении к экспансионистских действий Турции в регионе, советник министра пообещал в будущем детально поговорить на эту тему, отметив, что сейчас не хотел бы сводить вопрос к простой антитурецкой формуле, поскольку это не так, и это лишь одна из многих вопросов. По его словам, не так, чтобы отношения Армении с Египтом обусловлены какой-либо третьей страной.

На замечание, что Турция является угрозой как для Армении, так и для Египта, Карапетян, в частности сказал: " Конечно, в контексте общей угрозы нам со странами- партнерами есть чем заняться, но я хочу сказать, что речь не только об этом и не только этим обусловлена наша Ближневосточная стратегия. Через год или два мы можем сыграть гораздо более заметную, гораздо более серьезную, гораздо более важную роль в Ближневосточном процессе. В конце концов, если сказать одним словом, этот визит будет таким сигналом, что и наши соседи, и все наши партнеры поймут, что Армения вернулась на Ближний Восток".