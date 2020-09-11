Arminfo.info




﻿
 Пятница, 11 Сентября 2020 16:50
Ани Мшецян

Виктор Енгибарян: Задача властей Армении сделать все возможное, чтобы вызвать доверие народа к судебной системе

Виктор Енгибарян: Задача властей Армении сделать все возможное, чтобы вызвать доверие народа к судебной системе

АрмИнфо.Вопрос Конституционного суда, по сути, решен. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Виктор Енгибарян.

Депутат отметил, что парламент принял законопроект, согласно которому, трое судей КС должны покинуть свои должности.

<В данном вопросе мы не боролись с личностями. Данный вопрос находится исключительно в правовой плоскости. Как вы знаете, президент Армении, правительство и Общий судебный совет должны были выдвинуть своих кандидатов на должность судей КС. Кандидаты уже представлены, и осенью текущего года мы их изберем>,- подчеркнул он.

Что касается возможности создания Верховного суда, Енгибарян заявил, что данный вопрос должна решить общественность. <Данная инициатива будет выяснена на суд общественности. Подобная практика принята во всем мире, думаю, это пойдет на пользу судебной системе Армении>,- заметил депутат.

Енгибарян также подчеркнул, что задача власти сделать все возможное, чтобы вызвать доверие народа к судебной системе. <Сегодня наши граждане больше всего недовольны судебной системой. Как вы знаете, народ Армении избран законодательную и исполнительную власть, и доволен своим выбором. И только судебная власть вызывает недоверие наших соотечественников>,- заявил он.

Отметим, что ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12- ю годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян.  Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей.

Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей. Правительство выдвинуло доктора юридических наук, профессора Ваграма Аветисяна, но он отказался участвовать в выборах. После чего правительство выдвинуло кандидатуру Эдгара Шатиряна. На общем собрании судей кандидатом в судьи КС был избран председатель кассационного суда РА Ерванд Хундкарян. Артур Вагаршян, выдвинутый президентом, является доктором юридических наук, профессором. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Культура не может быть неглавнойКультура не может быть неглавной
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 14 сентября
Армения намерена укрепить  позицию на Ближнем ВостокеАрмения намерена укрепить  позицию на Ближнем Востоке
В Гюмри проходит фестиваль HAY-AT JAZZВ Гюмри проходит фестиваль HAY-AT JAZZ
Виктор Енгибарян: Задача властей Армении сделать все возможное, чтобы вызвать доверие народа к судебной системеВиктор Енгибарян: Задача властей Армении сделать все возможное, чтобы вызвать доверие народа к судебной системе
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Поиск по дням

2013 , 2014