Пятница, 11 Сентября 2020 16:50

АрмИнфо.Вопрос Конституционного суда, по сути, решен. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Виктор Енгибарян.

Депутат отметил, что парламент принял законопроект, согласно которому, трое судей КС должны покинуть свои должности.

<В данном вопросе мы не боролись с личностями. Данный вопрос находится исключительно в правовой плоскости. Как вы знаете, президент Армении, правительство и Общий судебный совет должны были выдвинуть своих кандидатов на должность судей КС. Кандидаты уже представлены, и осенью текущего года мы их изберем>,- подчеркнул он.

Что касается возможности создания Верховного суда, Енгибарян заявил, что данный вопрос должна решить общественность. <Данная инициатива будет выяснена на суд общественности. Подобная практика принята во всем мире, думаю, это пойдет на пользу судебной системе Армении>,- заметил депутат.

Енгибарян также подчеркнул, что задача власти сделать все возможное, чтобы вызвать доверие народа к судебной системе. <Сегодня наши граждане больше всего недовольны судебной системой. Как вы знаете, народ Армении избран законодательную и исполнительную власть, и доволен своим выбором. И только судебная власть вызывает недоверие наших соотечественников>,- заявил он.

Отметим, что ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12- ю годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей.

Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей. Правительство выдвинуло доктора юридических наук, профессора Ваграма Аветисяна, но он отказался участвовать в выборах. После чего правительство выдвинуло кандидатуру Эдгара Шатиряна. На общем собрании судей кандидатом в судьи КС был избран председатель кассационного суда РА Ерванд Хундкарян. Артур Вагаршян, выдвинутый президентом, является доктором юридических наук, профессором.