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 Пятница, 11 Сентября 2020 16:46
Марианна Мкртчян

В Арцахе вновь продлили режим чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19

В Арцахе вновь продлили режим чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19

АрмИнфо. В Арцахе вновь продлили режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19).  Соответствующий указ подписал президент Арцаха Араик Арутюнян.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, таким образом, указом Арутюняна чрезвычайная ситуация, объявленная в Республике Арцах с 12 апреля 2020 года до 11 сентября, продлена еще на 30 дней, до  22:00 11 октября 2020 года включительно.

 

Отметим, что согласно данным Министерства здравоохранения Арцаха за 10 сентября, общее число инфицированных коронавирусом в республике составило 323 человек, причем 283 из которых уже выздоровели. Фактически проходят лечение 38 пациентов, ещё 55 человек изолированы.

Врачи оценивают состояние здоровья 7 пациентов как тяжелое, 5 - как средней тяжести. Для тестирования за сутки было взято 97 образцов. До сегодняшнего дня исследованы 12 599 образцов

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