Пятница, 11 Сентября 2020 16:46

АрмИнфо.Тавушские военные действия, развернувшиеся в июле текущего года, стали испытанием парламентской дипломатии, мы преодолели данное испытание с честью. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Виктор Енгибарян.

Он отметил, что депутаты сотрудничают со своими коллегами из разных стран, представлены на различных международных парламентских площадках. <Мы сразу же стали поднимать данный вопрос на всех международных парламентских площадках. Как вы понимаете, в данной ситуации очень важно оповестить наших коллег обо всем происходящем, представить нашу позицию по этому вопросу>,- подчеркнул Енгибарян. Депутат отметил, что весь мир был оповещен об азербайджанской агрессии.

<Парламентская дипломатия довольна пластична. Мы можем представлять нашим коллегам, как позиции отдельных депутатов, так и позицию Республики Армения. В данном вопросе, я считаю очень положительным тот факт, что все наши коллеги из разных стран, узнали о том, что произошло в Тавуше на самом деле>,- заметил он. Енгибарян отметил, что очень важно было оповестить международных коллег не только о поведении Азербайджана, но и о позиции Турции в связи с данным вопросом. <Турция сегодня вовлечена в ряд проблем с другими европейскими странами, в частности, в Егейском море. Нам очень важно показать, что Анкара ведет себя весьма неадекватно и в нашем регионе>,- подчеркнул депутат. Последний также заявил, что Турция проявила себя как заинтересованная сторона в карабахском конфликте. <Всем стало очевидно, что Турция не является беспристрастной стороной в вопросе карабахского конфликта. Более того, Анкара поддерживает все начиная Баку>,- заметил депутат. Также Енгибарян заявил, что достижением является тот факт, что депутаты Европарламента заявили, что призывают власти Азербайджана применить предложенный ОБСЕ механизм расследования нарушений режима прекращения огня. <Как вы знаете, у нас постоянно были конфликты на данной почве. Азербайджан обвинял в нарушении режима перемирия нас, а мы их. Чтобы прекратить подобные обвинения, необходимо провести расследование>,- подчеркнул он. Депутат также заметил, что все международное сообщество понимает, что Армения не заинтересована в провоцировании конфликтов на границе.