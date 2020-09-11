Пятница, 11 Сентября 2020 16:45

АрмИнфо.Вчера в оборот был введен законопроект, согласно которому граждане Армении старше 27 лет, не прошедшие обязательную военную службу и находящиеся под уголовным преследованием, будут освобождены от уголовного преследования в случае выплаты двухлетнего оклада контрактного военнослужащего.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат от фракции <Мой шаг> Мхитар Айрапетян.

Депутат, в частности, отметил: <Кроме того, после выплаты указанной суммы, уже освобожденного от уголовного преследования гражданин, может устроиться контрактным военнослужащим сроком на два года, в течение следующих трех лет. В таком случае, выплаченная гражданином сумма будет возвращена ему в полном объеме. Он также получит возможность устроиться на общественную службу>.

Отметим, что соавторами данной идеи являются глава комиссии по обороне и безопасности, депутат от фракции <Мой шаг> Андраник Кочарян, а также независимый депутат Арман Бабаджанян.