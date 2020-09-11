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 Пятница, 11 Сентября 2020 16:44
Ани Мшецян

В Армении 11 сентября истекает срок режима ЧП

В Армении 11 сентября истекает срок режима ЧП

АрмИнфо. В Армении 11 сентября в 17:00 истекает срок режима чрезвычайного положения. ЧП будет заменен на режим карантина.

Отметим, что 4 сентября Национальное Собрание Армении во втором и окончательном чтении приняло пакет законопроектов в закон <Об обеспечении санитарно- эпидемиологической безопасности населения Республики Армения>. Напомним, что он направлен на применение механизма карантина вместо режима ЧП.

Согласно данному законопроекту, в случае распространения в стране инфекционных заболеваний, или же в случае экстренной ситуации в Армении, по предложению Минздрава, со стороны губернатора или мэра столицы может быть введен режим карантина.

Как отметил в своем выступлении замминистра юстиции РА Рафик Григорян, в законопроект, представленный во втором чтении, были внесены некоторые изменения. В частности, иммунопрофилактические меры не могут быть применены без согласия гражданина, а изучение круга контактирующих с вирусоносителем лиц должно быть ограничено инкубационным периодом.  Помимо этого, были изменены некоторые формулировки.

Замминистра подчеркнул, что с принятием пакета законопроектов применение ныне действующих мер безопасности будет продолжено. Это касается ношения масок, соблюдения социальной дистанции, гигиены рук, ограничений на массовые мероприятия, и так далее. В случае изменения ограничительных мер, правительство проинформирует об этом общественность. Было также отмечено, что законопроект не несет в себе запрета или ограничений на проведение выборов. 

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