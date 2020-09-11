Пятница, 11 Сентября 2020 14:18

АрмИнфо. По состоянию на 17 августа, среди лиц, содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях Армении, было зарегистрировано 2 случая COVID-19. Об этом сообщает группа общественных наблюдателей, осуществляющих общественный контроль в УИУ и органах Минюстиции РА.

Согласно источнику, первый случай был выявлен у арестанта в УИУ <Кош> еще в июне: 6 июня он был изолирован в выделенном в этих целях подразделении УИУ <Больница для осужденных>.После получения соответствующей медицинской помощи он был выписан 26 июня в удовлетворительном состоянии. Вторым вирусоносителем стал арестант из УИУ <Армавир>; его диагноз был подтвержден 4 августа; он также был помещен в <Больницу для осужденных>. В настоящее время, несмотря на отрицательные результаты теста на коронавирус, состояние его здоровья оценивается как средней тяжести, и он продолжает находиться под наблюдением медиков.

Таким образом, согласно официальной информации Минюста РА, по положению на 17 августа в уголовно-исполнительных учреждениях были протестированы 157 человек, из которых 26 - заключенные, а 130 - осужденные; COVID-19 был подтвержден у двоих арестантов. Среди сотрудников системы УИУ было проведено 347 тестов, коронавирус был подтвержден у 71-го сотрудника.