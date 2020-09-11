Пятница, 11 Сентября 2020 13:08

АрмИнфо.11 сентября утром перед зданием Правительства РА стартовала очередная акция протеста жителей общины Ехегнут Армавирской области РА.

Бывший глава общины Ехегнут Размик Маргарян под давлением сельчан досрочно ушел в отставку после бархатной революции 2018 года, после чего решением губернатора Гагика Мириджаняна и. о. главы общины был назначен Размик Мкртчян. Между тем Маргарян оспорил решение губернатора сначала в Административном, а затем - в Апелляционном судах, требуя восстановления в своей прежней должности. Апелляционный суд лишь частично удовлетворил жалобу Маргаряна, что не дает ему права заниматься деятельностью главы общины. Однако, по словам протестующих, Маргарян, вопреки судебным решениям, продолжает самовольно исполнять обязанности главы общины. Для этой цели он присвоил административную печать, а здание аптеки перестроил в свою администрацию. Протестующие называют эту ситуацию абсурдной, и требуют содействия премьера в этом вопросе.

Отмечается, что Маргарян возглавлял общину более 30 лет, еще с советских времен, и, по словам сельчан, участвовал в беззакониях, в том числе в фальсификациях выборов путем вброса бюллетеней. Сельчане отмечают, что смогли вздохнуть свободно только после его ухода с должности в 2018 году, и не намерены мириться с его попытками вновь руководить общиной.

Добавим, что в акции протеста приниамают участие также дети, которые держат в руках плакаты <Ехегнут без грабителя> и <Мы доверяем только премьер-министру>.