Arminfo.info




﻿
 Пятница, 11 Сентября 2020 13:08
Карина Манукян

Жители Ехегнута требуют от премьера прекратить самоуправвство бывшего главы общины

Жители Ехегнута требуют от премьера прекратить самоуправвство бывшего главы общины

АрмИнфо.11 сентября утром перед зданием Правительства РА стартовала очередная акция протеста жителей общины Ехегнут Армавирской области РА.

Бывший глава общины Ехегнут Размик Маргарян под давлением сельчан досрочно ушел в отставку после бархатной революции 2018 года, после чего решением губернатора Гагика Мириджаняна и. о. главы общины был назначен Размик Мкртчян. Между тем Маргарян оспорил решение губернатора сначала в Административном, а затем - в Апелляционном судах, требуя восстановления в своей прежней должности. Апелляционный суд лишь частично удовлетворил жалобу Маргаряна, что не дает ему права заниматься деятельностью главы общины. Однако, по словам протестующих, Маргарян, вопреки судебным решениям, продолжает самовольно исполнять обязанности главы общины. Для этой цели он присвоил административную печать, а здание аптеки перестроил в свою администрацию. Протестующие называют эту ситуацию абсурдной, и требуют содействия премьера в этом вопросе.

Отмечается, что Маргарян возглавлял общину более 30 лет, еще с советских времен, и, по словам сельчан, участвовал в беззакониях, в том числе в фальсификациях выборов путем вброса бюллетеней. Сельчане отмечают, что смогли вздохнуть свободно только после его ухода с должности в 2018 году, и не намерены мириться с его попытками вновь руководить общиной.

Добавим, что в акции протеста приниамают участие также дети, которые держат в руках плакаты <Ехегнут без грабителя> и <Мы доверяем только премьер-министру>. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В УИУ были выявлены случаи COVID-19 среди арестантовВ УИУ были выявлены случаи COVID-19 среди арестантов
Ардшинбанк подвел итоги акции «Будьте здоровы»,  организованной совместно с международной платежной системой VisaАрдшинбанк подвел итоги акции «Будьте здоровы»,  организованной совместно с международной платежной системой Visa
Пожарные МЧС Армении и водовозы мэрии Еревана уже второй день не могут потушить пожар на мусорной свалке в НубарашенеПожарные МЧС Армении и водовозы мэрии Еревана уже второй день не могут потушить пожар на мусорной свалке в Нубарашене
Жители Ехегнута требуют от премьера прекратить самоуправвство бывшего главы общиныЖители Ехегнута требуют от премьера прекратить самоуправвство бывшего главы общины
Страны СНГ проверяют боеготовность объединенной системы ПВОСтраны СНГ проверяют боеготовность объединенной системы ПВО
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Поиск по дням

2013 , 2014