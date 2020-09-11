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 Пятница, 11 Сентября 2020 12:53
Давид Степанян

Адвокат: СНБ не поддерживает ССС в продвижении "дела 1 марта"

Адвокат: СНБ не поддерживает ССС в продвижении "дела 1 марта"

АрмИнфо.Учитывая, что Служба национальной безопасности, как и многие другие госструктуры, создавалась при содействии Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, СНБ не может оказаться полезной в разрешении задач стоящих сегодня перед Специальной следственной службой. Подобное мнение выразила АрмИнфо представитель потерпевшего по "делу 1 марта" Седа Сафарян.

"Мы все знаем, как в период, когда СНБ возглавлял Артур Ванецян, из Армении отнюдь неслучайно выехало множество лиц совершивших различные преступления. Меж тем, обеспечение местонахождения лиц совершивших уголовные преступления в Армении являлось именно задачей СНБ. Более того, это произошло именно благодаря утечке информации именно из СНБ", - подчеркнула юрист.

Сафарян также отметила отсутствие в этот период реальных шагов СНБ в направлении расследований дел и преступлений, по которым в структуру поступила соответствующая информация.  По ее оценкам, именно зависимость директора СНБ от членов олигархической системы, параллельно являвшихся участниками событий 1 марта, сильно тормозила процесс расследования "дела 1 марта". Именно поэтому из указанных следствием тайников, к примеру, исчезало куда-то оружие.

И сегодня, по словам юриста, есть опасения относительно благонадежности и верности долгу некоторых чинов из СНБ, разумеется, исключая недавно назначенных первых лиц данной структуры. Но многие в СНБ все еще занимают свои места. А те, кто в основном занимаются реализацией информации, доверия не внушают и имеют связи с представителями прежней власти, что означает полную бессмысленность предоставления им какой-либо информации. Сафарян глубоко убеждена, что если бы ССС имела собственный аппарат оперативников, то "дело 1 марта" продвигалось бы вперед намного быстрее, поскольку люди бы могли доверять и, соответственно, обращаться в ССС.

"Часто ко мне обращаются люди с фактическими данными, которые способны раскрыть самые различные уголовные дела. Однако, понимая суть ситуации и не имея возможности обратиться в ССС, я все еще не могу обратиться и дать делу ход и в СНБ. Эта структура никогда не помогала Группе по сбору фактов, а сегодня не помогает следствию, поскольку для этих людей это будет означать рубить сук, на котором они сидят. Эти люди не только продолжают работать. Многие из них идут на повышение, никак не меняя собственного поведения. И мне бы очень хотелось понять, за какие такие заслуги их продвигают вперед и сегодня", - подытожила юрист.

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