Четверг, 10 Сентября 2020 17:03

АрмИнфо.В Вооруженных силах Армении продолжают сохраняться карантинные меры в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении Минобороны РА, поступившем в АрмИнфо.

"Минобороны Армении заявляет, что несмотря на смягчение противоэпидемических мероприятий в стране в связи с пандемией коронавируса, для предотвращения проникновения коронавирусной инфекции в ВС РА, а также для сохранения боеспособности личного состава в армии сохранятся профилактические меры и будут применяться определенные ограничения.

Применяемые в ВС ограничения нацелены на поддержание боеготовности личного состава. Благодаря применяемым ограничениями, эпидемическая ситуация в ВС настоящее время управляемая", - подчеркнули в МО РА.

В ведомстве добавили, что по-прежнему призывники не смогут воспользоваться своим правом на отпуск любого вида, также запрещены посещения.

"Строго запрещено визиты в военные структуры, места постоянной дислокации (в том числе и в военные госпитали) с целью посещений. Кроме того, военнослужащим- контрактникам поручено максимально сократить или по возможности исключить общение с гражданским населением, не участвовать в массовых мероприятиях (празднества, похороны и др)", - отмечается в сообщении МО РА.

В оборонном ведомстве вновь призвали родителей и родственников военнослужащих воздержаться от поездок в воинские части и госпитали,

тем самым исключив контакты с военными.

В МО РА также выразили благодарность родителям военнослужащих за понимание, еще раз подчеркнув, что сейчас наиважнейшей задачей является сохранение боеспособности войск.