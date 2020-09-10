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 Четверг, 10 Сентября 2020 14:20
Карина Манукян

Импортеры одежды провели акцию протеста перед зданием Правительства

Импортеры одежды провели акцию протеста перед зданием Правительства

АрмИнфо.10 сентября перед зданием Правительства РА прошла акция протеста частных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей.

Протестующие заявляют, что стоимость растаможки одежды и обуви повысилась в 6 раз. Между тем, согласно информации Комитета госдоходов, растаможка повысится в 1,5-2 раза. Накануне частные предприниматели встретились с замначальником КГД Шушаник Нерсисян и получили некторые разъяснения, однако их не устраивает новый подход, согласно которому растоможка одежды отныне должна осуществляться поштучно, а не исходя из массы в кг. Что касается утверждения КГД что растаможка повышается в 1.5-2 раза, то для подтверждения обратного журналистам был представлен документ о растаможке партии товаров, демонстрирующий рост с 54 тыс. драмов до 316 тыс. драмов. Данную ситуацию, по их словам, Шушаник Нерсисян накануне объяснила тем, что сотрудники таможни не информированы о ценовой политике. Однако, несмотря на это, указанные в документации показатели касательно данной партии товаров по положению на сегодняшний день остаются неизменными.

Добавим, что новые правила вступили в силу 1 сентября, однако протестующие требуют от Правительства дать им отсрочку сроком на один год, что позволит несколько скоординировать ситуацию. При этом, как было отмечено, если повышение стоимости растаможки объясняется желанием привести к единому знаменателю таможенное регулирование стран ЕАЭС, то в действительности и в России, и в Казахстане растаможка одежды товаров осуществляется не поштучно, а исходя из массы в кг. Таким образом, по их словам, имеют место двойные стандарты.

Участники акции также призывают Правительство обратить внимание на нынешнюю нестабильную экономическую ситуацию в мире, которая отрицательно сказывается на импортерах

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