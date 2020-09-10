Четверг, 10 Сентября 2020 14:20

АрмИнфо.10 сентября перед зданием Правительства РА прошла акция протеста частных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей.

Протестующие заявляют, что стоимость растаможки одежды и обуви повысилась в 6 раз. Между тем, согласно информации Комитета госдоходов, растаможка повысится в 1,5-2 раза. Накануне частные предприниматели встретились с замначальником КГД Шушаник Нерсисян и получили некторые разъяснения, однако их не устраивает новый подход, согласно которому растоможка одежды отныне должна осуществляться поштучно, а не исходя из массы в кг. Что касается утверждения КГД что растаможка повышается в 1.5-2 раза, то для подтверждения обратного журналистам был представлен документ о растаможке партии товаров, демонстрирующий рост с 54 тыс. драмов до 316 тыс. драмов. Данную ситуацию, по их словам, Шушаник Нерсисян накануне объяснила тем, что сотрудники таможни не информированы о ценовой политике. Однако, несмотря на это, указанные в документации показатели касательно данной партии товаров по положению на сегодняшний день остаются неизменными.

Добавим, что новые правила вступили в силу 1 сентября, однако протестующие требуют от Правительства дать им отсрочку сроком на один год, что позволит несколько скоординировать ситуацию. При этом, как было отмечено, если повышение стоимости растаможки объясняется желанием привести к единому знаменателю таможенное регулирование стран ЕАЭС, то в действительности и в России, и в Казахстане растаможка одежды товаров осуществляется не поштучно, а исходя из массы в кг. Таким образом, по их словам, имеют место двойные стандарты.

Участники акции также призывают Правительство обратить внимание на нынешнюю нестабильную экономическую ситуацию в мире, которая отрицательно сказывается на импортерах