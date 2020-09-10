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 Четверг, 10 Сентября 2020 13:41
Александр Аванесов

Армения передаст Арцаху в дар 10 автомобилей Ford Transit в целях пополнения парка машин скорой помощи

Армения передаст Арцаху в дар 10 автомобилей Ford Transit в целях пополнения парка машин скорой помощи

АрмИнфо. Армения передаст Арцаху в дар 10 автомобилей Ford Transit в целях пополнения парка машин скорой помощи. Решение об этом принято на заседании правительства РА 10 сентября.

По словам заместителя министра здравоохранения РА Анаит Аванесян, автомобили были приобретены министерством здравоохранения РА в 2020 году в рамках сотрудничества с Республикой Арцах с целью улучшения материально-технической базы системы здравоохранения и эффективного решения проблем, связанных с оказанием жителям республики оперативной медицинской помощи.   На приобретение   новой техники было затрачено 295, 8 млн драмов.   Автомобили должны были быть закуплены еще в марте, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в этот процесс. В ближайшие дни техника будет передана Республике Арцах.

Отметим, что автомобили будут переданы на баланс государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арца х при условии ее использования по прямому назначению. Мащины оснащены необходимыми медицинскими приборами и аптечками. Они отличаются высокой проходимостью, и максимально адаптированы к горной местности Арцаха. Исходя из эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, приоритетным направлением является улучшение  логистики службы скорой помощи, обеспечение доступа населения к  медицинским услугам, оказание экстренной медицинской помощи с использованием  внедорожников  с высокой пропускной способностью. 

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