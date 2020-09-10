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 Четверг, 10 Сентября 2020 13:38
Давид Степанян

Парламентарий: "Карантинный" закон - свидетельство суперпремьерства Пашиняна

Парламентарий: "Карантинный" закон - свидетельство суперпремьерства Пашиняна

АрмИнфо. И если даже в условиях режима Чрезвычайного положения правительство, так или иначе, представляло в парламенте хоть какой-то отчет, то объявив карантинный режим, правительство просто будет вообще игнорировать парламентские силы, и будет принимать решения единолично.

Таким образом, принятый закон в очередной раз констатирует наличие в Армении суперпремьерской модели управления государством. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Просвещенная Армения" Геворк Горгисян.

Отметим, что 4 сентября парламент Армении принял пакет поправок в законы <Об обеспечении санитарно-эпидемической безопасности населения> и <Защите населения в чрезвычайных ситуациях>. Согласно поправкам, режим ЧП с 12 сентября продлеваться не будет, его заменят, предлагаемые законопроектом ограничения и мероприятия. Одним из которых является установление режима карантина, в том числе в отдельных населенных пунктах.

Более того, отдельные регулировки законопроекта, принятого политическим большинством, позволяют, согласно Горгисяну, предполагать, что все это делается исключительно исходя из политической целесообразности. В этом свете оппозиционер не исключил установления режимов карантина в регионах на основании весьма сомнительных обоснований, и именно во время проведений акции протеста против тех или иных правительственных решений.

То обстоятельство, что определяющий карантин закон предусматривает штрафы 11 видов, депутат считает свидетельством изначального намерения власти именно штрафовать, запугивать граждан. Подобную позицию Горгисян объясняет отсутствием хотя бы одного аргументированного обоснования борьбы с пандемией какими-то иными способами.

"Правительство надавало народу множество обещаний, действуя сегодня вразрез этим обещаниям. Однако, учитывая отсутствие сегодня в Армении критических проблем, требующих незамедлительного решения, почвы для отставки Пашиняна пока что нет. Текущим летом мы побывали в ряде регионов, обнаружив у граждан состояние ожидания. Люди психологически не готовы признать себя обманутыми. И твердят, что возвратить награбленное за десятилетия за 2 года невозможно. Некоторые боятся пашиняновского основного мифа, согласно которому альтернативой ему могут быть исключительно "бывшие". И люди все еще надеются на лучшее", - подытожил депутат. 

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