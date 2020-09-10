Четверг, 10 Сентября 2020 13:29

АрмИнфо. В ереванском аэропорту "Звартноц" будут построены пункты, где можно будет сдавать тесты на коронавирус. Об этом 10 сентября на заседании правительства сообщил вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам, предусмотрено, что таких пунктов будет 20. Имеются все предпосылки для развертывания строительных работ активными темпами. Наличие этих пунктов необходимо для обслуживания прибывающих граждан, в том числе, иностранных государств. Для въезда в страну никаких ограничений нет. Вице-премьер отметил, что после сдачи теста и получения отрицательного результата все прибывающие могут не проходить 14-дневный карантин.

В свою очередь, другой вице-премьер Мгер Григорян отметил, что на уровне ЕАЭС Армения намерена поднять вопрос о сценарии возобновления регулярных авиарейсов. В настоящее время в ЕАЭС таких рейсов не осуществляется, причем, не только воздушных, но и наземных. Исключение составляет лишь наземное сообщение Россия-Беларусь. Главной целью предстоящих обсуждений должна стать разработка единых правил и стандартов возобновления регулярного авиасообщения. И если не удастся решить эту проблему в ближайшее время , то, по крайне мере, есть надежда на достижение компромисса по вопросу применения единых стандартов.